"Fantome" Romtelecom si "mall" satesc

GORUIA - La Goruia, cablul tv arde buzunarul satenilor, iar lipsa produselor de baza le strange cureaua!Defuncta companie inca mai are in derulare contracte paguboase, insa si acestea au zilele numarate. Primarul Ion Vacarescu este doar unul dintre "beneficiarii" serviciilor de internet, telefonie fixa si televiziune prin antena parabolica la... 250 lei pe luna. Ai zice ca si-a bagat dracu coada mai ceva ca-n pretul energiei. Motiv pentru care satenii vor alt operator pentru serviciile ... citeste toata stirea