Fara bani si cu documentele in ploaie

CARAS-SEVERIN - Problemele Arhivelor Nationale au fost aduse din nou, ieri, in atentia Institutiei Prefectului in cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social!Putem fi de acord ca formularea din titlu e un pic exagerata, intrucat documentele aflate in pastrarea Directiei Judetene a Arhivelor Nationale nu stau chiar direct in ploaie, ci aceasta ajunge la documente filtrata prin acoperisuri nerenovate si tavane pe jumatate prabusite. "Functionam intr-o fosta unitate militara, avem 9 cladiri din ... citește toată știrea