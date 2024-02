Fara impozit pentru concediile medicale!

CARAS-SEVERIN - Senatorul liberal Marcel Vela spune ca PNL a depus amendamentul prin care se va elimina impozitul de 10% pentru concediile medicale, in camera superioara a Parlamentului!"Senatorii PNL sustin eliminarea impozitului de 10% in cazul concediilor medicale!", a declarat seful liberalilor caraseni, Marcel Vela.In viziunea oficialului, se incearca o corectare a unei injustitii fiscale: "Amendamentul depus de PNL in Senatul Romaniei vizeaza o serie de categorii de persoane pentru ... citește toată știrea