Fara weekend la Evidenta Populatiei

CARAS-SEVERIN - Serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor din judet vor avea program special atat in 8 iunie, cat si in 9 iunie, ziua alegerilor!Sambata, 8 iunie, cererile de eliberare a actelor de identitate expirate, pierdute sau deteriorate ale persoanelor cu drept de vot vor fi solutionate in intervalul orar 8:00-16:00, informeaza Institutia Prefectului. Duminica, 9 iunie, programul special al serviciilor publice comunitare de evidenta persoanelor va fi 07:00-16:00, in cazul ... citește toată știrea