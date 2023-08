SACU - Parcul din centru este aproape gata si trotuarele vor fi facute ca noi de Primaria Sacu!In primul caz este vorba despre un proiect demarat mai demult si finantat prin GAL "Esara Gugulanilor", unde comuna este membru alaturi de alte 16 comune din judet, comuna Criciova din Timis si Primaria Otelu Rosu. De la primarul Nicolae Daminescu am aflat ca lucrarile sunt pe final, receptia lucrarilor fiind programata peste o saptamana. "Am terminat modernizarea parcului, lucrare care a constat in ... citeste toata stirea