"Favelele" din Calnic, in vizorul primariei

RESIEsA - In viitor, cei care locuiesc ilegal pe strada Bistra vor fi ajutati sa intre in legalitate. Este vorba despre una dintre zonele marginalizate ale orasului, locuita de oameni cu stare materiala precara si cu locuinte in mare parte degradate, improvizate si fara forme legale!In parteneriat cu Asociatia Make Better si Fundatia Humanitas Pro Deo, primaria implementeaza pentru ei proiectul "N-am acte, nu exist", finantat prin programul Active Citizens Fund Romania. "Cu ajutorul acestui ... citeste toata stirea