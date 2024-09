Felix Borcean a semnat si pentru Liceul "Dacia"

CARANSEBES - La fostul Liceu Forestier va incepe in aceasta toamna reabilitarea energetica, dupa ce primarul Caransebesului a semnat joi contractul cu firma din Resita care se va ocupa de lucrari!Liceul "Dacia" a fost primul pentru care Primaria Caransebes a depus proiect de reabilitare energetica, in 2021, pe Fondul de Mediu, insa abia in acest an a primit finantarea. "Am semnat inca un contract important privind unitatile de invatamant din Caransebes, privind reabilitarea energetica a ... citește toată știrea