Felix Borcean: Asteptam proiectul de 70 de milioane de euro pentru spital!

CARANSEBES - Intrebat recent daca are vreun semnal despre proiectul depus in luna decembrie pentru modernizarea completa a Spitalului Municipal de Urgenta, primarul Caransebesului, Felix Borcean, ne-a spus ca e in asteptarea unei vesti bune de la Bucuresti!Potrivit lui Felix Borcean, Primaria Caransebes si-a facut toate temele, iar daca va fi aprobat, proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare spital existent, extindere si construire a trei corpuri de cladire Spital Municipal Caransebes" ... citește toată știrea