Felix Borcean: Caransebesenii au ales inteligent!

CARANSEBES - Reales in functia de primar pentru un al treilea mandat, Felix Borcean le transmite caransebesenilor ca nu-i va dezamagi nici de data asta!Desi au fost ceva emotii, avand parte de cel mai strans scrutin electoral pentru functia de primar de dupa 1989, dar si de contestatii din partea contracandidatului liberal, Felix Borcean a castigat un nou mandat de primar. Un mandat in care vrea sa le dovedeasca cetatenilor din Caransebes ca nu s-au inselat."Tarziu, in aceasta zi, la 24 de ... citește toată știrea