CARANSEBES - Municipalitatea din Caransebes a ales in acest an Parcul Dragalina ca epicentru al sarbatorilor de iarna. In parcul de langa muzeu vor fi atat patinoarul, cat si Targul de Craciun, iar iluminatul ornamental va fi un adevarat spectacol, promite edilul Caransebesului. Nu au fost uitate insa nici celelalte zone ale municipiului!"Am incercat mai multe variante pentru patinoar, pentru publicul larg a prins si locatia din Teius la vremea respectiva, a fost foarte multa emulatie, insa ... citeste toata stirea