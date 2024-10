Felix Borcean: Traian Plesa ar fi fost un castig pentru Caransebes!

CARANSEBES - Vechiul si noul primar al municipiului a depus ieri juramantul, alaturi de alti 18 alesi locali! Spunem 18, pentru ca in cazul celui de-al 19-lea, independentul Traian Plesa, o judecatoare a invalidat mandatul, aruncand astfel la gunoi cele aproape 700 de voturi cu care acesta obtinuse un loc in noul legislativ local de la Caransebes!Primarul Felix Borcean l-a felicitat pe Traian Plesa, prezent ieri in sala ca simplu locuitor, despre care edilul a spus ca ar fi fost un castig ... citește toată știrea