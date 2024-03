Femeie, ascunde sub zambet furtunile din suflet!

RESIEsA - Pentru ca azi viata iti ofera inca o zi in care sa iti amintesti ca esti femeie, deschide geamul si lasa razele de soare sau stropii de ploaie sa ti se cuibareasca in par. Numai asa iti poti aminti mereu ca trebuie sa fii curcubeu pe cerul Universului tau si nu ploaie risipita pe mai multe ceruri...Chiar daca tu stii cate incercari iti ofera destinul, tu, femeie, sa fii cea care iti asterni pe chip tot ce ai mai frumos si mai demn in tine! Si sa vezi lumea atat de frumos, incat cei ... citește toată știrea