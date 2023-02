FARLIUG - Politistii resiteni au fost anuntati astazi, in jurul orei 14.10, despre faptul ca o femeie a fost gasita moarta in curtea unei case din comuna Farliug, in aceeasi gospodarie fiind gasit spanzurat si concubinul acesteia!"Echipa operativa din cadrul inspectoratului, impreuna cu un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin s-au deplasat la fata ... citeste toata stirea