Femeie internata cu arsuri dupa un incendiu de vegetatie

CARAS-SEVERIN - Inconstienta atinge cote maxime, astfel ca miercurea sirenelor a ajuns sa fie a incendiilor...Miercuri, in judetul nostru, doua paradoxuri s-au derulat simultan. Primul, in pofida investitiilor facute, sirenele au functionat, dar nu s-au prea auzit, iar cel de-al doilea, in pofida campaniilor oficiale, campurile continua sa arda in judet.Mai exact, pompierii militari caraseni au intervenit in lupta cu focul la o casa particulara, dar si la 25 de incendii de vegetatie. ... citește toată știrea