Femeie omorata la Oravita

CARAS-SEVERIN - Este isprava tragica a unui barbat de 31 de ani, sesizata prin apel la 112, in seara de 29 aprilie, la ora 21.10. Doua persoane, un barbat si o femeie, au fost lovite de un alt barbat care, ulterior, a fugit de la locul incidentului!Totul s-a intamplat in parcul din fata Primariei Oravita, unde femeia ar fi fost injunghiata cu cutitul de mai multe ori!Femeia, de 35 de ani, din Oravita, a fost preluata de ambulanta, in stare grava, iar ulterior a ... citeste toata stirea