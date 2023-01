Fericirea nu se defineste, ea se simte...

RESIEsA - ... intr-o seara de decembrie cand muzica lui Chopin ii aduse pe Helena si Viktor sub cupola Conservatorului din Moscova. Erau studenti atunci. Ea venise din Polonia la Conservator si visa sa devina cantareata camerala. El studia oenologia si visa sa creeze noi soiuri de vin. Cate vise, cate sperante in "A fost odata in '46", noua premiera a Teatrului de Vest pusa in scena de Adrian Neacsu si avandu-i in distributie pe Alin Turcu si Alis Pelle, actrita care cu acest rol si-a facut ... citeste toata stirea