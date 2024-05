Fermierii, asteptati cu cererile pana in 7 iunie

CARAS-SEVERIN - Potrivit senatorului Adrian Torma, preluarea cererilor de plata ale fermierilor caraseni pentru campania 2024 este in toi.Social-democratul Adrian Torma incurajeaza toti fermierii caraseni sa beneficieze de suportul dedicat al angajatilor APIA in procesul de depunere a cererilor de plata pentru campania anului 2024.Echipa celor de la APIA "este pregatita sa asiste fermierii in completarea corecta a documentatiei necesare, asigurandu-se ca toate cererile sunt depuse inainte ... citește toată știrea