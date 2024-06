Festivalul International Hercules promite un program de exceptie

BAILE HERCULANE - Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale din Caras-Severin organizeaza cea de-a 54-a editie a Festivalului International Hercules in perioada 1-7 iulie. Evenimentul, care se va desfasura in Teatrul de Vara proaspat inaugurat in Baile Herculane, aduce un program extins si diversificat fata de anii trecuti, prelungindu-se cu inca doua zile!,,Festivalul de anul acesta marcheaza si 55 de ani de activitate ai Ansamblului , un brand al ... citește toată știrea