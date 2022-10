Festivalul "New Wave Theater", a doua editie

RESIEsA - Deschiderea va fi facuta de teatrul resitean cu viitoarea premiera "Judetul fara caisi"!Un spectacol, daca nu parodie, cel putin o auto-ironie despre cum era viata in anii 80, atunci cand un judet de munte raporteaza o productie uriasa la caise, in conditiile in care la munte caisul nu creste. De aici, toata comedia unui spectacol cu distributie numeroasa care, foarte probabil, va implica intreaga trupa a Teatrului de Vest (TV). Trupa pe care managerul Gabriel Ionescu o considera ... citeste toata stirea