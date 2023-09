RESIEsA - Aceasta, pentru ca industria metalurgica europeana sa poata absorbi socul politicilor de decarbonizare!Pachetul "Fit for 55", cunoscut la noi drept "Decarbonizare", reprezinta un pachet de reglementari europene care impune reducerea emisiilor cu 55% pana in 2030. O tinta ambitioasa, dar care ridica mari probleme de retehnologizare unor ramuri industriale, dintre care poate cea mai afectata este metalurgia. "Avem companii in Romania care au facut investitii de zeci de milioane de ... citeste toata stirea