Filtre in Caras-Severin pentru depistarea unui detinut

VEST - Mobilizare generala in randurile politistilor, dupa ce un detinut a reusit sa evadeze de la un punct de lucru din Buzias al penitenciarului Popa Sapca din Timisoara!Agentii de penitenciare au descoperit ca detinutul lipseste, miercuri in jurul orei 9.50. Au dat imediat alarma, iar pentru prinderea acestuia au fost organizate grupuri de cautare si au fost blocate caile de acces in Buzias. Detinutul, un tanar in varsta de 30 de ani, ispasea o pedeapsa de 1 an si 3 luni pentru conducere ... citeste toata stirea