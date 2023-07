CARAS-SEVERIN - In acest weekend de foc, la Valeapai s-a desfasurat a doua etapa si ultima a evenimentului Color the Village (Coloreaza satul)! Echipa de la Acasa in Banat impreuna cu cei 50 de voluntari si-au atins obiectivul: 30 de case zugravite!Pe o caldura sufocanta, 50 de voluntari au revenit in weekend la Valeapai, pentru a finaliza lucrarile la casele ramase din prima etapa a evenimentului Color the Village din iunie, precum si pentru unele retusuri si reparatii necesare. Impartiti pe ... citeste toata stirea