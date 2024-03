Final de interimat la MBM

CARAS-SEVERIN - Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Banatului Montan din Resita a ajuns la final, proiectul managerului interimar Livia Magina obtinand nota 9,47!Dr. ist. Livia Magina, cercetator stiintific gradul III in cadrul institutiei, a preluat mandatul, ca interimar, in urma cu aproape doi ani. In linii mari, proiectul de management al acesteia are in vedere un ... citește toată știrea