Final de vacanta pentru fotbalistii de la CSM Resita

RESIEsA - Fotbalistii antrenati de Flavius Stoican vor relua pregatirea luni, 20 ianuarie, la baza sportiva din Valea Domanului! CSM Resita are programate deja cateva amicale, iar prima parte a cantonamentului de iarna se va desfasura la stadion, dupa care, in februarie, rosso-nerii vor merge in Antalya. Acolo vor juca mai multe partide de verificare in compania unor formatii mai puternice!"Reunirea este programata pentru 20 ianuarie, dupa care urmeaza vizita medicala. La sfarsitul saptamanii ... citește toată știrea