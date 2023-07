CARAS-SEVERIN - Herculane Project a castigat o finantare europeana pentru a continua studiile pe Baile Neptun, in cadrul unui proiect in consortiu cu doua organizatii neguvernamentale din Slovenia si Slovacia!Proiectul este organizat in jurul a trei cladiri emblematice de patrimoniu: o casa a minerilor din secolul al XIX-lea din Idrija (Slovenia), Baile Neptun din secolul al XIX-lea din Baile Herculane (Romania) si biserica Sf. Ladislau din secolul al XIII-lea din KameLany (Slovacia). Toate ... citeste toata stirea