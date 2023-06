ROMANIA - Sa privim in ansamblu si realist ceea ce se intampla de foarte mult timp, cu mici exceptii, in tara noastra, in zona financiara. Este dificil sa fim deasupra actorilor-cheie ai lumii financiare din Romania, avand in vedere "combinatiile" interne si externe, oficiale sau chiar in afara legii care le asigura acestora ascensiunea, stabilitatea si chiar retragerea fara prea mare "deranj" din fata legii. Dar ca o ironie a sortii, profesional vorbind, este atat de simplu sa privim de ... citeste toata stirea