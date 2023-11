CARAS-SEVERIN - Statul, despre care se spune ca e cel mai prost administrator, se doveste a fi si ingrat pe deasupra!Ajuns in acest an la a XXIX-a editie, topul realizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura a oglindit, ca intotdeauna, rezultatele activitatii mediului de afaceri judetean. Dincolo de cifre si statistici, asa cum a precizat presedintele CCIA, Alexandru Buzzi, vinerea trecuta, in cadrul festivitatii acordarii diplomelor, fiecare prezenta in clasament reprezinta "povestea ... citeste toata stirea