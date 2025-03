Flacara si Oxigen: noua identitate a Resitei

RESIEsA - Lansarea oficiala a brandului de oras in cadrul evenimentului gazduit, azi, de noul sediu TUR, a fost urmata de inaugurarea noii artere rutiere din Mociur!Taierea panglicii de la intrarea principala in noua cladire de birouri TUR poate fi considerat momentul "terminus" al implementarii proiectului de modernizare a transportului public local, dar mai ales cel in care acesta a fost predat oficial comunitatii.Primarul Resitei, Ioan Popa, presedintele Consiliului Judetean, Silviu ... citește toată știrea