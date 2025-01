Flavius Stoican, dupa primul antrenament din 2025: Ne era dor de fotbal!

RESIEsA - CSM Resita a efectuat luni, 20 ianuarie, primul antrenament de dupa vacanta de iarna! La nivelul lotului s-a produs o singura modificare: a venit Mohammed-Ouadie Salhi, un fotbalist in care are mare incredere Flavius Stoican. Salhi, in varsta de 27 de ani, a evoluat in prima parte a sezonului la Dumbravita, pe postul de mijlocas central!"Ne era dor de fotbal, imi era dor de echipa, jucatori si de oamenii din club. M-am intors cu drag la treaba in acest inceput de cantonament si sper ... citește toată știrea