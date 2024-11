Flavius Stoican ii prevede un viitor mare lui Ianis Doana

RESIEsA - Tanarul fotbalist Ianis Doana, nascut in anul 2007, a devenit titular de drept in echipa lui Stoican, iar antrenorul il vede pe acesta cat de curand convocat la echipa nationala! Totodata, tehnicianul crede ca Ianis Doana va ajunge un fotbalist important cel putin la nivelul Ligii 1!"Ianis Doana nu joaca in primul 11 doar ca este un fotbalist de Under, ci si-a castigat locul de titular in echipa datorita evolutiilor sale de pana acum. A muncit, are un caracter frumos, nu se ... citește toată știrea