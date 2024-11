Flavius Stoican: Intalnim o echipa care primeste greu gol pe teren propriu!

RESIEsA - CSM Resita va juca joi, 7 noiembrie, de la ora 14, in deplasare, cu CSC Selimbar, in etapa a XIII-a Ligii 2! Dupa egalul de pe teren propriu, scor 1-1, cu Chindia Targoviste, CSM Resita vrea cele trei puncte cu Selimbar, chiar daca antrenorul Flavius Stoican a recunocut faptul ca echipa lui Constantin Schumacher primeste greu gol pe propriu teren!"Ne asteapta o partida grea, deoarece rar castiga echipele pe terenul celor de la Selimbar. Am vazut partida lor cu FC Arges de pe teren ... citește toată știrea