Flavius Stoican: Naivitatea noastra si-a spus cuvantul!

RESIEsA - Antrenorul Flavius Stoican, dupa infrangerea de pe teren propriu cu FC Voluntari, este de parere ca s-a luat primul gol pe o naivitate din partea fotbalistilor sai!"Prima repriza a fost dominata total de noi de la un capat la celalalt. Am avut bara, ocazii, iar in repriza a doua a fost un meci mai echilibrat. Nu ne-a ajutat nici terenul. Una peste alta, pacat ca n-am iesit castigatori din aceasta partida. Mai mult de atat, pe un contraatac am primit primul gol, iar al doilea a venit ... citește toată știrea