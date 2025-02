Flavius Stoican si-a "urecheat" jucatorii dupa infrangerea cu Obolon Kiev

RESIEsA - Dupa o serie de rezultate pozitive in meciurile amicale, CSM Resita s-a vazut invinsa in amicalul cu FC Obolon Kiev, scor final 0-3! Dupa meci, antrenorul Flavius Stoican a tinut sa traga un semnal de alarma jucatorilor si le-a transmis faptul ca nu pot castiga vreun meci atunci cand intra relaxati pe teren si joaca doar din talent!"Nu ne convine rezultatul, dar in schimb pot spune ca e bine ca s-a intamplat acum. Cand intri relaxat pe teren, te crezi dinainte castigator sau joci ... citește toată știrea