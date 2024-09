Flavius Stoican: Sunt de parere ca vom face o partida mare!

RESIEsA - CSM Resita si Csikszereda se vor intalni marti, 17 septembrie, de la ora 17, pe stadionul "Mircea Chivu"! Flavius Stoican a vorbit despre acest meci contra liderului campionatului si a precizat care sunt jucatorii accidentati!"In aceasta pauza ne-am antrenat, am avut un meci amical contra celor de la UTA, unde am putut sa ne vedem potentialul. Cred ca ne-a prins bine aceasta pauza si am vazut unde mai trebuie sa imbunatatim. Important este ca tot ceea ce am facut in aceasta pauza ... citește toată știrea