Flavius Stoican: Trebuie sa fim mult mai responsabili in unele momente ale jocului!

RESIEsA - Asta le-a transmis Flavius Stoican jucatorilor, antrenorul tinand o sedinta in vestiar dupa meci, in care le-a aratat fotbalistilor faza din care s-a luat golul si ce se putea face pentru a fi evitat!CSM Resita a luat un punct din duelul cu Chindia Targoviste (1-1), iar antrenorul a precizat ca echipa sa n-a avut luciditate in fata portii. "Este pacat ca la acest meci n-am luat toate cele trei puncte, pentru ca avem nevoie de victorie. Am jucat acasa, in fata propriilor suporteri si ... citește toată știrea