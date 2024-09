Flavius Stoican vrea in sferturile Cupei Romaniei

RESIEsA - Antrenorul a precizat ca si-ar fi dorit adversari cu nume care sa vina la Resita si considera ca rosso-nerii pot sa se califice in sferturile Cupei. CSM Resita va juca in deplasare cu Ramnicu Valcea si pe teren propriu cu Sepsi si Csikszereda!Primul meci va fi in jurul datei de 30 octombrie, iar etapele a doua si a treia au loc in jurul datelor de 4 decembrie, respectiv 18 decembrie. "Sincer, ne doream inainte de tragerea la sorti sa picam cu niste adversari cu nume. Ma refer aici ... citește toată știrea