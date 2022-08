Flight Festival, cel mai mare din Vestul tarii, se apropie

VEST - Evenimentul care are loc in perioada 2 - 4 septembrie la Aerodromul Cioca din Timisoara aduce in fata publicului o serie de artisti indragiti din mai multe tari!JP Cooper, Sigala, Dubioza Kolektiv si Sigma (dj set) sunt doar cateva dintre numele cunoscute care vor urca pe scena Flight Festival.John Paul Cooper a devenit cunoscut in lumea intreaga pentru hitul Perfect Strangers. Anul acesta artistul a lansat un nou album intitulat "SHE".Sigala, pe numele sau adevarat Bruce Fielder, ... citeste toata stirea