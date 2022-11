Foc nestins inceput in sala albastra

RESIEsA - Desi de zece ani s-a stabilit in Olanda, Cenaclul "Semenicul" a ramas in sufletul Mihaelei Voinescu. Membru activ in anii adolescentei, a ramas aproape de poetii resiteni pe care face tot posibilul sa-i revada de fiecare data cand revine acasa!Dupa multe ezitari si amanari, s-a hotarat sa participe la editia din acest an a concursului de poezie "Ion Chichere". Decizie inteleapta de vreme ce a obtinut locul I, rezultat care o bucura si onoreaza deopotriva.Legendele Resitei, ... citeste toata stirea