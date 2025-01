Forumul German, 35 de ani de la infiintare

CARAS-SEVERIN - Adunarea de constituire a avut loc in 9 ianuarie 1990, in sala de sedinte a Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiul Resita! Printr-o simpla coincidenta, organizatia a fost infiintata chiar in ziua de nastere a omului de cultura Alexander Tietz (9.01.1898 - 10.06.1978), al carui nume il poarta atat Biblioteca Germana din Resita, cat si Colegiul National "Diaconovici - Tietz"!La adunarea constitutiva din 1990 au participat membri ai comunitatilor germane din Resita, ... citește toată știrea