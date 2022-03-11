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FOTO. Adaposturile civile din Timisoara, nepregatite pentru o situatie de urgenta

Sursa: Express de Banat
Vineri, 11 Martie 2022, ora 07:51
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FOTO. Adaposturile civile din Timisoara, nepregatite pentru o situatie de urgenta
Express de Banat
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