FOTO! Romania la 104 ani de la Marea Unire

RESITA - Acel moment memorabil al istoriei reprezinta fundamentul Romaniei in care traim astazi! O spune premierul Nicoale Ciuca in mesajul pe care subprefectul Cristian Gafu l-a citit in fata cetatenilor veniti in centrul orasului sa serbeze Ziua Nationala a Romaniei!Premierul considera momentul 1 Decembrie 1918 ca cel mai impornant al istoriei noastre ca natiune, iar tot ceea ce Romania moderna a faurit bun s-a reusit prin unitate de vointa, cand poporul si elitele sale au avut impreuna un ... citeste toata stirea