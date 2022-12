FOTO! Ziua Nationala, sarbatorita la Caransebes!

CARANSEBES - Pe un soare cu dinti, nesperat de multi caransebeseni au venit de 1 Decembrie in centrul municipiului pentru a asista la ceremoniile dedicate zilei nationale!In costume populare sau cu stegulete tricolore, caransebesenii au ascultat slujba oficiata in Catedrala de episcopul Lucian si alocutiunile oficialitatilor, dar au si indurat frigul pentru a-i vedea defiland pe militarii din dispozitivul de onoare."Am lasat in urma toata vrajba politica, faptul ca suntem toti aici, in ... citeste toata stirea