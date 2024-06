Fotovoltaice pentru azilul de batrani al Resitei

CARAS-SEVERIN - Administratia judeteana tinteste un proiect de peste 300.000 de lei, pasii pentru castigarea finantarii fiind pe ultima suta de metri!Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, a explicat ca proiectul pentru panouri fotovoltaice vine in contextul in care se deschid tot felul de axe de finantare "pe care nu vrem sa le ratam. Si daca apare si putem sa aducem niste bani, incercam sa nu scapam nicio ocazie."Initiativa a fost pusa in discutie in forul judetean ... citește toată știrea