CARAS-SEVERIN - Au inceput lucrarile premergatoare montarii elementelor sistemului de energie plutitor de 1.000 kW!Proiectul "Grebla Lake - Floating Solar Power Plant", derulat de TMK Hydroenergy Power in parteneriat cu Innovation Norway, isi propune sa "valorifice" suprafata de circa 3 hectare, neutilizata, a luciului de apa al lacului de linistire Grebla din cartierul Lend. In cazul de fata, apa nu este folosita pentru a produce energie electrica punand in miscare rotoare de turbina, ci ... citeste toata stirea