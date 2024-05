Free Ocico la Centrul de Tineret Mansarda

RESITA - Si in acest an, voluntarii Centrului de Tineret Mansarda vor organiza Free Ocico, un eveniment social ce face parte din programul Saptamanii Nationale a Voluntariatului 2024!A devenit deja o traditie ca, in luna mai, tinerii de la Centrul Mansarda sa marcheze Saptamana Nationala a Voluntariatului cu o actiune care a "prins": Free Ocico. Evenimentul va avea loc marti, 14 mai, incepand cu orele 18, in curtea Centrului de Tineret Mansarda de pe strada Pictor Andreescu nr. 20."La Free ... citește toată știrea