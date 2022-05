Free Ocico va asteapta cu surprize

RESITA - Actiunea are loc azi, 12 mai, ora 17, in curtea Centrului de Tineret Mansarda din Str. Pictor Andreescu, nr. 20!Resitenii sunt invitati sa duca la Mansarda haine, carti si plante, obiecte casnice, jucarii, pantofi, etc., care nu le mai sunt de folos, dar care inca sunt in stare buna si ar putea fi folosite. Participantii la Free Ocico vor putea pleca acasa cu cateva "piese" pe care altii le-au adus si care li se potrivesc, iar hainele colectate vor fi donate unui Charity Shop. Se ... citeste toata stirea