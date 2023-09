RESIEsA - Lucrarea considerata ca realizata de Nicu Ungar a fost stearsa de pe peretele Camerei de Comert. Deznodamantul este considerat ca incalificabil de catre Gheorghe Dican (foto dreapta), vicepresedintele Uniunii Artistilor Plastici din Romania (UAPR)!"Nu stiu ce-a fost in capul acelor oameni si nici cu ce i-a deranjat lucrarea cu care ar fi trebuit sa se mandreasca. Am fost sesizat de fiica artistului care mi-a fost prieten bun! Am actionat imediat, sesizandu-l pe Lucian Romascanu, ... citeste toata stirea