CARAS-SEVERIN - Presedintele Romeo Dunca a participat marti, 3 octombrie 2023, la semnarea de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a contractului de finantare a unui proiect de importanta strategica, in valoare de 13,8 milioane euro, menit sa imbunatateasca siguranta si securitatea in zona de frontiera!Caras-Severinul are pregatite, in curs de semnare, doua proiecte cu o valoare totala de 6,9 ... citeste toata stirea