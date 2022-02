Frumosul, daltuit in lemn cu dor

RESIEsA - Artistul resitean Doru Modoaca si-a descoperit din intamplare talentul cu care bucura suflete. Un talent pe care l-a slefuit continuu si cu care a scos parca din inima lemnului frumuseti pentru sufletele oamenilor!Ultima data le-a expus in fata publicului din tara in 2001, la Muzeul Astra din Sibiu, incheind astfel un periplu cu lucrari pe tematica moderna. Apoi, in 2007, anevoiosul drum al vietii ii purta pasii spre San Daniele del Friuli, un mic orasel italian la 60 km de Udine, ... citeste toata stirea