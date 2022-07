Furnalul din sarjele de amintiri

RESIEsA - Sorin Mircea era copil atunci cand, duminica, tatal il lua de mana si-l ducea in uzina. Il fascina miscarea ca un adevarat dans cu care grupul de otelari destupau furnalul ca sa curga sarja!Moment anuntat de sunetul clopotului tras de maistru, cu ultima bataie dubla. Asa incoltea in sufletul copilului de atunci dorinta de a deveni el insusi furnalist. Era o alta lume pe care omul aflat acum in pragul pensionarii si-o aminteste cu bucurie-n suflet.Doua decenii petrecute in ... citeste toata stirea